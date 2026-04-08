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Kolekcja Viva Pokrywka sokowirówki
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CP9364/01
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Bardzo duży otwór na produkty o szerokości 75 mm umożliwia wyciskanie nawet dużych owoców i warzyw, takich jak jabłka, marchewki i buraki, bez wcześniejszego krojenia.
Kolekcja VivaSokowirówka