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Kolekcja Viva Pokrywka sokowirówki

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Kolekcja VivaPokrywka sokowirówki

CP9364/01

Kolekcja Viva Pokrywka sokowirówki

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Instrukcje oraz dokumentacja

Bardzo duży otwór na produkty o szerokości 75 mm umożliwia wyciskanie nawet dużych owoców i warzyw, takich jak jabłka, marchewki i buraki, bez wcześniejszego krojenia.

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  • 8 April 2026

Części i akcesoria