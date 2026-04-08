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Viva Collection Pojemnik na miąższ

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Viva CollectionPojemnik na miąższ

CP9561

Viva Collection Pojemnik na miąższ

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Instrukcje oraz dokumentacja

Cały miąższ zbiera się wyłącznie w miejscu, w którym powinien się znaleźć — w pojemniku na miąższ sokowirówki firmy Philips. Oznacza to, że nie trzeba już wydobywać miąższu z innych części, takich jak pokrywka. Zaokrąglona konstrukcja i gładkie powierzchnie

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  • 8 April 2026

Części i akcesoria