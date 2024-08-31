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Avance Collection Pojemnik na miąższ

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Avance CollectionPojemnik na miąższ

CP9800

Avance Collection Pojemnik na miąższ

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Instrukcje oraz dokumentacja

Cały miąższ zbiera się wyłącznie w miejscu, w którym powinien się znaleźć — w specjalnym pojemniku sokowirówki firmy Philips. Oznacza to, że nie trzeba już wydobywać miąższu z innych części, takich jak pokrywka.

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  • 31 August 2024

Części i akcesoria