Nowy robot kuchenny Viva to zestaw 4 w 1 składający się z 2,1-litrowego pojemnika, 1,75-litrowego blendera, młynka i wyciskarki do cytrusów. Jego akcesoria i nasadki umożliwiają korzystanie z ponad 30 funkcji. Technologia PowerChop zapewnia doskonałe rezultaty siekania.