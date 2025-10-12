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Produkcja zakończona

Koncentryczne głośniki samochodowe

CSP515/00

Wysoka jakość dźwięku w pojeździe

Poczuj muzykę dzięki samochodowym głośnikom stereo CSP515 firmy Philips. Te 13-centymetrowe 2-drożne głośniki mają moc szczytową 180 W i są wyposażone w lekki polipropylenowy stożek z głośnikiem wysokotonowym z miękką kopułką PEI, dzięki czemu możesz cieszyć się intensywnym, szczegółowym i czystym dźwiękiem.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki 2-drożnym głośnikom stereo zapewniającym intensywny dźwięk

Wysoka jakość dźwięku w pojeździe

  • 12,7 cm (5")

  • dwudrożne

  • Moc szczytowa 180 W

35 W RMS, kontrola mocy

Lekki polipropylenowy stożek zapewnia wyraźny dźwięk

Lekki polipropylenowy stożek zapewnia wyraźny dźwięk

Wewnątrz głośnika, na cewce drgającej znajduje się membrana, aby możliwe było wyprodukowanie fali sygnalu po otrzymaniu sygnału wejściowego. Przekształca ona tę falę sygnału w falę dźwiękową. Polipropylen jest jednym z najlżejżejszych plastików, który jest doskonałym materiałem na membrany głośników ze względu na swoją wagę, wysoką wytrzymałość, sztywność oraz tolerancję na wysoką temperaturę. Te polipropylenowe stożki zapewniają muzykę najwyższej jakości, reagując na nawet najmniejszy sygnał dźwiękowy, aby wyprodukować czysty, żywy dźwięk.

Zawieszenie membrany o dużej czułości zapewnia szczegółowy dźwięk

Zawieszenie membrany o dużej czułości zapewnia szczegółowy dźwięk

Tkanina o dużej czułości łączy membranę głośnika niskotonowego z ramą głośnika, tworząc okalający system zawieszenia. Gdy dźwięk dociera do stożka wewnątrz głośnika niskotonowego, zawieszenie sprawia, że stożek powraca do wyjściowego położenia, aby mógł odebrać kolejny sygnał dźwiękowy. Dzięki temu głośnik niskotonowy może wyłapać każdy sygnał przy minimalnych zniekształceniach, zapewniając czysty i płynny dźwięk — niezależnie od tego, jak głośno lub cicho odtwarzana jest muzyka.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie