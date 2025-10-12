Lekki polipropylenowy stożek zapewnia wyraźny dźwięk

Wewnątrz głośnika, na cewce drgającej znajduje się membrana, aby możliwe było wyprodukowanie fali sygnalu po otrzymaniu sygnału wejściowego. Przekształca ona tę falę sygnału w falę dźwiękową. Polipropylen jest jednym z najlżejżejszych plastików, który jest doskonałym materiałem na membrany głośników ze względu na swoją wagę, wysoką wytrzymałość, sztywność oraz tolerancję na wysoką temperaturę. Te polipropylenowe stożki zapewniają muzykę najwyższej jakości, reagując na nawet najmniejszy sygnał dźwiękowy, aby wyprodukować czysty, żywy dźwięk.