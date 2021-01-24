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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe głośniki z dźwiękiem przestrzennym

CSS5235Y/12

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Szybkie przełączanie z dźwięku stereo na dźwięk przestrzenny

Stwórz własne kino domowe dzięki bezprzewodowym głośnikom Philips CSS5235Y z dźwiękiem przestrzennym. Ten zestaw można w kilka sekund przełączyć z trybu stereo na tryb przestrzenny. Ciesz się niesamowitym dźwiękiem i korzystaj bez wysiłku z wbudowanej funkcji strumieniowego przesyłania muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki odłączanym głośnikom bezprzewodowym

Szybkie przełączanie z dźwięku stereo na dźwięk przestrzenny

  • Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny 4.1

  • Bluetooth® i NFC

  • HDMI ARC

Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie

Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound

Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound

Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.

Surround na życzenie — odłączane, bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego

Surround na życzenie — odłączane, bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego

Wystarczy odłączyć bezprzewodowe głośniki surround od głównych głośników zestawu i umieścić je z tyłu pokoju, aby uzyskać pełen efekt dźwięku przestrzennego w grach i filmach. Gdy akcja dobiegnie końca, można ponownie podłączyć głośniki do zestawu, aby cieszyć się doskonałymi efektami przy słuchaniu muzyki i oglądaniu telewizji. Wykorzystujące opatentowaną technologię bezprzewodową głośniki surround działają na nietypowej częstotliwości, co pozwala uniknąć zakłóceń. W rezultacie można uzyskać w pełni bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego oferujący doskonały dźwięk podczas odtwarzania muzyki i filmów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data użycia 2019-01-24

Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data użycia 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Zalety

Sok különböző bemenete van

Wady

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data użycia 2018-04-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Data użycia 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie