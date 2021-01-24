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Produkcja zakończona
CSS5235Y/12
Szybkie przełączanie z dźwięku stereo na dźwięk przestrzenny
Stwórz własne kino domowe dzięki bezprzewodowym głośnikom Philips CSS5235Y z dźwiękiem przestrzennym. Ten zestaw można w kilka sekund przełączyć z trybu stereo na tryb przestrzenny. Ciesz się niesamowitym dźwiękiem i korzystaj bez wysiłku z wbudowanej funkcji strumieniowego przesyłania muzyki.
Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny 4.1
Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.
Wystarczy odłączyć bezprzewodowe głośniki surround od głównych głośników zestawu i umieścić je z tyłu pokoju, aby uzyskać pełen efekt dźwięku przestrzennego w grach i filmach. Gdy akcja dobiegnie końca, można ponownie podłączyć głośniki do zestawu, aby cieszyć się doskonałymi efektami przy słuchaniu muzyki i oglądaniu telewizji. Wykorzystujące opatentowaną technologię bezprzewodową głośniki surround działają na nietypowej częstotliwości, co pozwala uniknąć zakłóceń. W rezultacie można uzyskać w pełni bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego oferujący doskonały dźwięk podczas odtwarzania muzyki i filmów.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Data użycia 2019-01-24
Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Data użycia 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Zalety
Sok különböző bemenete van
Wady
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Data użycia 2018-04-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Data użycia 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla CSS5235Y Wireless surround cinema speakers