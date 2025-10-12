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Produkcja zakończona
DC220/12
Zacznij dzień jak lubisz!
Rozpocznij dzień z radiobudzikiem firmy Philips z możliwością podłączenia telefonu iPhone i odtwarzacza iPod, słuchając swojej ulubionej muzyki o doskonałej jakości dźwięku. Urządzenie wyposażone jest w funkcję ustawienia budzika na dni powszednie i weekend, radio FM oraz złącze MP3.
Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.
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