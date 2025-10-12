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Produkcja zakończona
DC290/12
Pobudka! Wstawaj!
Obudź się ze wspaniałą muzyką lub wiadomościami radiowymi dzięki zestawowi ze stacją dokującą do urządzenia iPhone/iPod firmy Philips. Krystalicznie czysty dźwięk i stylowa, aluminiowa obudowa sprawią, że dobrze zaczniesz dzień.
Aluminium
Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.
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