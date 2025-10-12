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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone

DC290/12

Pobudka! Wstawaj!

Obudź się ze wspaniałą muzyką lub wiadomościami radiowymi dzięki zestawowi ze stacją dokującą do urządzenia iPhone/iPod firmy Philips. Krystalicznie czysty dźwięk i stylowa, aluminiowa obudowa sprawią, że dobrze zaczniesz dzień.

Poznaj wszystkie korzyści

przy dźwiękach wspaniałej muzyki z urządzenia iPhone/iPod

Pobudka! Wstawaj!

  • Aluminium

Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.

Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie