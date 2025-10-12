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Produkcja zakończona
DC291/12
Pobudka! Wstawaj!
Dzięki stylowej stacji dokującej DC291/12 firmy Philips dźwięk z urządzenia iPod/iPhone/iPad jest bogaty i czysty. Słuchaj muzyki ze swojego urządzenia podczas ładowania lub wykorzystaj zestaw jako budzik i wstawaj przy dźwiękach ulubionej muzyki lub stacji radiowej.
Aluminium
Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Odlewana obudowa aluminiowa jest lżejsza i odporniejsza na wysokie temperatury, a także zapewnia dużą odporność i sztywność oraz nierdzewność.
Opinie