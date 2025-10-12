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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone

DC295/12

Obudź się przy wspaniałej muzyce

Przyjemna pobudka za sprawą muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad ze złączem Lightning lub najświeższych wiadomości radiowych. Krystalicznie czysty dźwięk i stylowa, aluminiowa obudowa sprawią, że dobrze zaczniesz dzień.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone/iPad

Obudź się przy wspaniałej muzyce

  • ze złączem Lightning

  • do urządzeń iPod/iPhone/iPad

  • Tuner FM, podwójny alarm

  • Podtrzymywanie zasilania, 10 W

Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach prowadzących nowoczesny tryb życia, został wyposażony w podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne godziny budzenia na dni powszednie i weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika codziennie wieczorem.

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie