Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DC350/12
Zestaw muzyczny dla biznesmenów
Zestaw audiowizualny Philips DC350 odtwarza muzykę z telefonu iPhone, odtwarzacza iPod i radia. Ma wbudowaną podstawkę dokującą do telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod, umożliwiającą synchronizację muzyki, kalendarza i listy rzeczy do zrobienia z komputera. Odbiornik Bluetooth® pozwala rozmawiać przez telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym lub przesyłać muzykę.
Wszystkie zestawy samochodowe firmy Philips z funkcją Bluetooth są wyposażone w moduł Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym i przesyłanie strumieniowe muzyki z telefonów i urządzeń audio z funkcją Bluetooth. Parowanie jest równie proste, jak w przypadku standardowych zestawów słuchawkowych Bluetooth. Można przesłać swoje kontakty telefoniczne i zapisać ulubioną książkę telefoniczną w systemie. Można również w prosty sposób przełączyć połączenie z powrotem na telefon, jeśli rozmowa jest poufna. Dzięki funkcji Bluetooth możesz bez kłopotu odbierać telefony i bezpiecznie prowadzić pojazd, trzymając obie ręce na kierownicy.
Opinie
Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, konieczny jest iPhone