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Produkcja zakończona

zestaw audiowizualny ze stacją dokującą

DC350/12

Zestaw muzyczny dla biznesmenów

Zestaw audiowizualny Philips DC350 odtwarza muzykę z telefonu iPhone, odtwarzacza iPod i radia. Ma wbudowaną podstawkę dokującą do telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod, umożliwiającą synchronizację muzyki, kalendarza i listy rzeczy do zrobienia z komputera. Odbiornik Bluetooth® pozwala rozmawiać przez telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym lub przesyłać muzykę.

Poznaj wszystkie korzyści

podłącz, synchronizuj i odtwarzaj

Zestaw muzyczny dla biznesmenów

Automatyczna synchronizacja kalendarza i kontaktów urządzeń iPhone/iPod z komputera poprzez USB

Standard Bluetooth zapewnia połączenia w trybie głośnomówiącym

Standard Bluetooth zapewnia połączenia w trybie głośnomówiącym

Wszystkie zestawy samochodowe firmy Philips z funkcją Bluetooth są wyposażone w moduł Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym i przesyłanie strumieniowe muzyki z telefonów i urządzeń audio z funkcją Bluetooth. Parowanie jest równie proste, jak w przypadku standardowych zestawów słuchawkowych Bluetooth. Można przesłać swoje kontakty telefoniczne i zapisać ulubioną książkę telefoniczną w systemie. Można również w prosty sposób przełączyć połączenie z powrotem na telefon, jeśli rozmowa jest poufna. Dzięki funkcji Bluetooth możesz bez kłopotu odbierać telefony i bezpiecznie prowadzić pojazd, trzymając obie ręce na kierownicy.

Telefon komórkowy ze standardem Bluetooth

Telefon komórkowy ze standardem Bluetooth

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, konieczny jest iPhone