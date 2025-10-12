Standard Bluetooth zapewnia połączenia w trybie głośnomówiącym

Wszystkie zestawy samochodowe firmy Philips z funkcją Bluetooth są wyposażone w moduł Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń w trybie głośnomówiącym i przesyłanie strumieniowe muzyki z telefonów i urządzeń audio z funkcją Bluetooth. Parowanie jest równie proste, jak w przypadku standardowych zestawów słuchawkowych Bluetooth. Można przesłać swoje kontakty telefoniczne i zapisać ulubioną książkę telefoniczną w systemie. Można również w prosty sposób przełączyć połączenie z powrotem na telefon, jeśli rozmowa jest poufna. Dzięki funkcji Bluetooth możesz bez kłopotu odbierać telefony i bezpiecznie prowadzić pojazd, trzymając obie ręce na kierownicy.