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Produkcja zakończona
Pobudka! Wstawaj!
Ładuj urządzenie iPod/iPhone/iPad, słuchaj zapisanej na nim muzyki i ciesz się bogatym, czystym dźwiękiem. Ta stylowa stacja dokująca wykonana z aluminium umożliwia ładowanie nawet dwóch urządzeń jednocześnie. Może również posłużyć jako budzik, dzięki któremu będziesz rozpoczynać każdy dzień z ulubioną muzyką lub stacją radiową.
Aluminium
Podwójne dokowanie
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Odlewana obudowa aluminiowa jest lżejsza i odporniejsza na wysokie temperatury, a także zapewnia dużą odporność i sztywność oraz nierdzewność.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Czarek
17/12/2013
Polska
Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.
Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad