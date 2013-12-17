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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone/iPad

DC390/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Pobudka! Wstawaj!

Ładuj urządzenie iPod/iPhone/iPad, słuchaj zapisanej na nim muzyki i ciesz się bogatym, czystym dźwiękiem. Ta stylowa stacja dokująca wykonana z aluminium umożliwia ładowanie nawet dwóch urządzeń jednocześnie. Może również posłużyć jako budzik, dzięki któremu będziesz rozpoczynać każdy dzień z ulubioną muzyką lub stacją radiową.

Poznaj wszystkie korzyści

przy wspaniałej muzyce z urządzenia iPod/iPhone/iPad

Pobudka! Wstawaj!

  • Aluminium

  • Podwójne dokowanie

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości

Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości

Odlewana obudowa aluminiowa jest lżejsza i odporniejsza na wysokie temperatury, a także zapewnia dużą odporność i sztywność oraz nierdzewność.

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie