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Produkcja zakończona

zestaw audiowizualny ze stacją dokującą

DC570/12

Ciesz się doskonałym brzmieniem muzyki z odtwarzacza iPod

Niezwykle stylowy zestaw audiowizualny Philips DC570 ze stacją dokującą wypełni każdy pokój dźwiękami ulubionej muzyki z odtwarzacza iPod. Ten elegancki, zajmujący niewiele miejsca zestaw zapewnia niezwykle potężny dźwięk, dzięki wbudowanemu subwooferowi.

Poznaj wszystkie korzyści

z kolumną głośnikową

Ciesz się doskonałym brzmieniem muzyki z odtwarzacza iPod

Potężny dźwięk Hi-Fi wypełni Twój pokój

Potężny dźwięk Hi-Fi wypełni Twój pokój

Zestaw głośników 2.1 z wbudowanym subwooferem

Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Specyfikacja techniczna

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