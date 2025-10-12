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Produkcja zakończona
DC570/12
Ciesz się doskonałym brzmieniem muzyki z odtwarzacza iPod
Niezwykle stylowy zestaw audiowizualny Philips DC570 ze stacją dokującą wypełni każdy pokój dźwiękami ulubionej muzyki z odtwarzacza iPod. Ten elegancki, zajmujący niewiele miejsca zestaw zapewnia niezwykle potężny dźwięk, dzięki wbudowanemu subwooferowi.
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
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