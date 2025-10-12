Darmowa aplikacja DigitalRadio z systemem RadioVIS i obsługą radia DAB+/FM

Skorzystaj z dodatkowych funkcji radia dzięki systemowi RadioVIS – wydajnej funkcji dostarczanej przez organizację RadioDNS, która łączy stacje DAB z Internetem. Za sprawą systemu RadioVIS radio gwarantuje bogatsze wrażenia, przekazując aktualne treści z Internetu. System ten określa sposób dodawania informacji z sieci do funkcji radia, sprawiając, że programom DAB towarzyszą doskonałe prezentacje wiadomości, informacje o ruchu drogowym, reklamy i inne dane, co zwiększa ilość informacji przekazywanych przez stacje radiowe. Aby korzystać z RadioVis, wystarczy odwiedzić sklep Apple App Store i pobrać bezpłatną aplikację Philips DigitalRadio, która umożliwia również dostęp do wszystkich stacji DAB+ i FM.