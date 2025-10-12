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Produkcja zakończona
DCB852/10
Magia dźwięku
Mikrowieża Hi-Fi firmy Philips jest niezwykle elegancka i pozwala korzystać z prostego w obsłudze radia DAB+ (bez zakłóceń). Można nim sterować za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Digital Radio i cieszyć się bogatymi wizualizacjami dzięki systemowi RadioVIS. Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD i zawartości urządzeń przenośnych przez złącze USB lub MP3 Link.
Podstawka dokująca – iPod/iPhone/iPad
DAB+
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Skorzystaj z dodatkowych funkcji radia dzięki systemowi RadioVIS – wydajnej funkcji dostarczanej przez organizację RadioDNS, która łączy stacje DAB z Internetem. Za sprawą systemu RadioVIS radio gwarantuje bogatsze wrażenia, przekazując aktualne treści z Internetu. System ten określa sposób dodawania informacji z sieci do funkcji radia, sprawiając, że programom DAB towarzyszą doskonałe prezentacje wiadomości, informacje o ruchu drogowym, reklamy i inne dane, co zwiększa ilość informacji przekazywanych przez stacje radiowe. Aby korzystać z RadioVis, wystarczy odwiedzić sklep Apple App Store i pobrać bezpłatną aplikację Philips DigitalRadio, która umożliwia również dostęp do wszystkich stacji DAB+ i FM.
Opinie
Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi (DRM).