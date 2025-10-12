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Produkcja zakończona
DCM105/12
Fascynacja Dźwiękiem
Podłącz odtwarzacz iPod i słuchaj muzyki, kontrolując ją w prosty sposób. Usiądź wygodnie w fotelu i ciesz się wspaniałym brzmieniem muzyki i stylowym wyglądem przez cały dzień!
Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod
Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.
Odtwarzanie i ładowanie odtwarzacza iPod
Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.
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