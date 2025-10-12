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Produkcja zakończona
DCM2068/12
Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza
Słuchaj muzyki z urządzeń przenośnych również w domu. Mikrowieża DCM2068/12 firmy Philips jest wyposażona w podstawkę dokującą do urządzeń iPod/iPhone/iPad i złącze USB Direct do urządzeń przenośnych. Zestaw można zamontować na ścianie lub ustawić na stole — zawsze będzie wyglądał doskonale.
iPhone 5
ze złączem Lightning
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
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