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Produkcja zakończona

Mikrowieża

DCM3060/12

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

Zadokuj urządzenie iPod/iPhone/iPad lub podłącz inne urządzenia przez złącze USB i ciesz się donośnym brzmieniem basów dzięki technologii wOOx. Pomysłowo zaprojektowana mikrowieża DCM3060/12 firmy Philips ma opcję montażu na ścianie i zapewnia doskonałą jakość dźwięku w świetnym stylu.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

  • Podstawka dokująca – iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie