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Produkcja zakończona
DCM3060/12
Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza
Zadokuj urządzenie iPod/iPhone/iPad lub podłącz inne urządzenia przez złącze USB i ciesz się donośnym brzmieniem basów dzięki technologii wOOx. Pomysłowo zaprojektowana mikrowieża DCM3060/12 firmy Philips ma opcję montażu na ścianie i zapewnia doskonałą jakość dźwięku w świetnym stylu.
Podstawka dokująca – iPod/iPhone/iPad
40 W
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
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