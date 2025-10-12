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Produkcja zakończona

Mikrowieża Classic

DCM3100/12

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Ciesz się czystym, szczegółowym brzmieniem muzyki dzięki mikrowieży Philips Classic. Umożliwia ona ładowanie urządzeń iPod/iPhone i odtwarzanie ich zawartości. Zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe dzięki możliwości odtwarzania płyt MP3-CD oraz korzystania ze złącz MP3 Link i USB Direct.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

  • Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone

  • 60 W

Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie