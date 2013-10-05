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Produkcja zakończona
Wieża muzyczna
Wydobądź to, co najlepsze ze swojego odtwarzacza CD lub iPod/iPhone/iPad dzięki technologiom LivingSound i PureDigital zapewniającym równomiernie rozłożony, realistyczny i kryształowo czysty dźwięk. Ta stacja dokująca Philips 3.1 DCM5090/10 jest wyposażona w subwoofer, ma moc wyjściową 200 W i jest łatwa w obsłudze.
Podstawka dokująca – iPod/iPhone/iPad
LivingSound, opatentowana technologia firmy Philips, zwiększa obszar odsłuchu (idealne rozmieszczenie dźwięku w pomieszczeniu), zapewniając w pełni przestrzenny dźwięk na większym obszarze. Technologia ta, dzięki połączeniu różnych procesów dźwiękowych, odzyskuje bogactwo oraz szczegółowość przestrzenną sceny dźwiękowej, których często brakuje w niewielkich zestawach stereo. W efekcie dźwięk jest znacznie potężniejszy i jest szeroko i równomiernie rozprowadzany w pomieszczeniu. Teraz już nie musisz ograniczać się do słuchania muzyki tylko w określonym pomieszczeniu. Ciesz się optymalnym dźwiękiem stereo na większym obszarze.
Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, iPhone lub iPad! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, iPhone lub iPad jest ładowane podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.
3.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM5090 dokovací hudební systém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM5090 wieża z podstawką dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM5090 wieża z podstawką dokującą
David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Przegląd ten został wykonany dla DCM5090 dokovací hudební systém
Przegląd ten został wykonany dla DCM5090 dokovací hudební systém