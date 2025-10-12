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Produkcja zakończona

stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone

DCM580/12

Wieża muzyczna

Ciesz się szerszym i głębszym dźwiękiem ze stacją dokującą Philips DCM580. Wieża muzyczna obsługuje telefony iPhone, odtwarzacze iPod, płyty CD i urządzenia USB. Technologia LivingSound równomiernie emituje dźwięk do wszystkich zakamarków pomieszczenia, zapewniając optymalne wrażenia słuchowe.

Poznaj wszystkie korzyści

z technologią LivingSound zapewnia szerszy i głębszy dźwięk stereo

Wieża muzyczna

Całkowita moc wyjściowa 140 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 140 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Zestaw głośników 4.1 z wbudowanym subwooferem

Zestaw głośników 4.1 z wbudowanym subwooferem.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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