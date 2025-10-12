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Produkcja zakończona
DCM580/12
Wieża muzyczna
Ciesz się szerszym i głębszym dźwiękiem ze stacją dokującą Philips DCM580. Wieża muzyczna obsługuje telefony iPhone, odtwarzacze iPod, płyty CD i urządzenia USB. Technologia LivingSound równomiernie emituje dźwięk do wszystkich zakamarków pomieszczenia, zapewniając optymalne wrażenia słuchowe.
RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Zestaw głośników 4.1 z wbudowanym subwooferem.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
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