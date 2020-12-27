ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z akcesoriami
  • Produkt — styl życia
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z akcesoriami
  • Produkt — styl życia

Produkcja zakończona

Komponentowa miniwieża hi-fi

DCM713/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ładuj go za pomocą zestawu Hi-Fi firmy Philips. Doskonałej jakości kopułkowe głośniki wysokotonowe zapewniają szczegółowy i naturalny dźwięk, a aluminiowa obudowa mikrowieży z czarnym, błyszczącym wykończeniem stanowi stylowy dodatek do wystroju każdego pomieszczenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką w najwyższej jakości

Fascynacja Dźwiękiem

  • podstawka dok. do iPhone'a lub iPoda

  • Głośnik wysokotonowy

  • 100 W

Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 100 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk

Głośniki wysokotonowe z kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku. Zapewniają one dźwięk o szerokim zakresie tonów, bez zniekształceń ani sztucznych ulepszeń, wyraźne brzmienie głosu i instrumentów. W połączeniu z głośnikami niskotonowymi powstaje w efekcie zrównoważony dźwięk.

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Zalety

könnyen használható

Wady

nincs ilyen

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DCM713 komponens hifi rendszer

Data użycia 2020-11-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DCM713 komponens hifi rendszer

Data użycia 2020-11-27

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie