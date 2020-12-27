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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ładuj go za pomocą zestawu Hi-Fi firmy Philips. Doskonałej jakości kopułkowe głośniki wysokotonowe zapewniają szczegółowy i naturalny dźwięk, a aluminiowa obudowa mikrowieży z czarnym, błyszczącym wykończeniem stanowi stylowy dodatek do wystroju każdego pomieszczenia.
podstawka dok. do iPhone'a lub iPoda
Głośnik wysokotonowy
100 W
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 100 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Głośniki wysokotonowe z kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku. Zapewniają one dźwięk o szerokim zakresie tonów, bez zniekształceń ani sztucznych ulepszeń, wyraźne brzmienie głosu i instrumentów. W połączeniu z głośnikami niskotonowymi powstaje w efekcie zrównoważony dźwięk.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Zalety
könnyen használható
Wady
nincs ilyen
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM713 komponens hifi rendszer
Data użycia 2020-11-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DCM713 komponens hifi rendszer
Data użycia 2020-11-27