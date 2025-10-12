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Produkcja zakończona
DLA78405/10
W pełni stereofoniczny dźwięk
Stacja dokująca z głośnikami Hi-Fi do iPoda iBoom JukeBox sprawi, że muzyka z iPoda wypełni całe pomieszczenie. Dodatkowo niesamowity wyświetlacz pilota zdalnego sterowania ułatwia przeglądanie plików zapisanych w iPodzie! Kolejną zaletą jest możliwość ładowania iPoda i pilota po umieszczeniu na podstawce dokującej.
Do iPoda
Zestaw głośników Hi-Fi jest wyposażony we wzmacniacz klasy D, podwójne głośniki niskotonowe i wysokotonowe zapewniające bogate brzmienie basów i czysty dźwięk tonów wysokich, pozwalające cieszyć się bogatym dźwiękiem stereofonicznym.
Elegancki zestaw głośników świetnie wygląda w każdym pomieszczeniu i pozwala słuchać muzyki bez użycia słuchawek.
Pilot jest wyposażony w jasny i czytelny ekran umożliwiający przeglądanie i wybór plików zapisanych w iPodzie w taki sam sposób, jak na ekranie iPoda.
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