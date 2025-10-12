ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Stacja JukeBox iBoom

DLA78405/10

W pełni stereofoniczny dźwięk

Stacja dokująca z głośnikami Hi-Fi do iPoda iBoom JukeBox sprawi, że muzyka z iPoda wypełni całe pomieszczenie. Dodatkowo niesamowity wyświetlacz pilota zdalnego sterowania ułatwia przeglądanie plików zapisanych w iPodzie! Kolejną zaletą jest możliwość ładowania iPoda i pilota po umieszczeniu na podstawce dokującej.

Poznaj wszystkie korzyści

i sterowanie iPodem za pomocą pilota z wyświetlaczem

W pełni stereofoniczny dźwięk

  • Do iPoda

Muzyka z bogatym, stereofonicznym dźwiękiem

Zestaw głośników Hi-Fi jest wyposażony we wzmacniacz klasy D, podwójne głośniki niskotonowe i wysokotonowe zapewniające bogate brzmienie basów i czysty dźwięk tonów wysokich, pozwalające cieszyć się bogatym dźwiękiem stereofonicznym.

Eleganckie głośniki, które wypełnią muzyką dowolne pomieszczenie

Elegancki zestaw głośników świetnie wygląda w każdym pomieszczeniu i pozwala słuchać muzyki bez użycia słuchawek.

Pilot z czytelnym ekranem wyświetlającym informacje o zawartości iPoda

Pilot jest wyposażony w jasny i czytelny ekran umożliwiający przeglądanie i wybór plików zapisanych w iPodzie w taki sam sposób, jak na ekranie iPoda.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie