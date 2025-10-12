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Produkcja zakończona
DLC2103U/00
1,2 m, USB A – micro-USB
Naładuj i podłącz telefon za pomocą kabla USB-A na Micro USB. Kabel współpracuje z istniejącą sieciową lub samochodową ładowarką USB. To doskonały kabel zapasowy.
Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.
Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.
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