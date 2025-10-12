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Przewód USB-C — USB-C

DLC3104C/00

Przewód USB-C — USB-C 1,2 m

Podłącz przewód do urządzenia, aby je naładować. Obsługuje on Twoją istniejącą ładowarką USB — sieciową i samochodową. To doskonały kabel zapasowy.

Poznaj wszystkie korzyści

Przewód USB-C — USB-C 1,2 m

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 1,2 metra

Świetny zapasowy lub zamienny kabel, który można mieć pod ręką

Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.

Do sieciowych lub samochodowych ładowarek USB

Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie