Przewód USB-C – Lightning

Podłącz telefon iPhone do komputera MacBook, aby synchronizować muzykę, aplikacje, zdjęcia, aktualizacje i inne. Ładuj urządzenie po podłączeniu — działa z Twoją sieciową ładowarką USB-C lub automatyczną ładowarką. Sprawdzi się jako zapasowy przewód!