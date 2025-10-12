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Przewód USB-C – Lightning

DLC3104L/00

Przewód USB-C – Lightning

Podłącz telefon iPhone do komputera MacBook, aby synchronizować muzykę, aplikacje, zdjęcia, aktualizacje i inne. Ładuj urządzenie po podłączeniu — działa z Twoją sieciową ładowarką USB-C lub automatyczną ładowarką. Sprawdzi się jako zapasowy przewód!

Poznaj wszystkie korzyści

Przewód USB-C – Lightning

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 1,2 m

Do sieciowych lub samochodowych ładowarek USB

Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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