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Produkcja zakończona
DLC3104T/00
Przewód 3 w 1
Złącza micro-USB, USB-C i Lightning w jednym. Do wszystkich Twoich urządzeń mobilnych wystarczy Ci tylko ten przewód.
Synchronizacja i ładowanie
1,2 m
Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.
Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.
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