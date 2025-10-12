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Produkcja zakończona
DLC3106T/00
Przewód 3 w 1
Złącza micro-USB, USB-C i Lightning w jednym. Do wszystkich Twoich urządzeń mobilnych wystarczy Ci tylko ten przewód.
Synchronizacja i ładowanie
2 m
Świetny zamiennik przewodu Apple Lightning
Dołączony do zestawu przewód ze złączem 30-stykowym i USB służy do synchronizacji urządzenia iPhone lub iPod z platformą iTunes oraz ładowania za pośrednictwem komputera lub ładowarki USB. Noś go przy sobie, trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, aby podłączyć urządzenie i je podładować zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.
Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.
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