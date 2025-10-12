Świetny zapasowy lub zamienny kabel, który można mieć pod ręką

Dołączony do zestawu przewód ze złączem 30-stykowym i USB służy do synchronizacji urządzenia iPhone lub iPod z platformą iTunes oraz ładowania za pośrednictwem komputera lub ładowarki USB. Noś go przy sobie, trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, aby podłączyć urządzenie i je podładować zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.