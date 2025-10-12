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  • Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C
  • Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C
  • Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C
  • Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C

USB-C do USB-C

DLC4561CB/00

Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C

Przewód wysokiej jakości o długości 2 metrów zapewnia dodatkową elastyczność podczas ładowania urządzeń z USB-C. Obsługa ładowania laptopa o mocy 65 W za pomocą ładowarki ściennej GaN.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 2 m

  • Czarny

Złącze USB typu C do szybkiego ładowania

Złącze USB typu C do szybkiego ładowania dla najnowszych urządzeń zgodnych z typem C

Elastyczna i trwała konstrukcja przewodu

Przewód jest owinięty tworzywem sztucznym dla zwiększenia trwałości i wytrzymałości.

Obsługa transferu danych przez USB 2.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie