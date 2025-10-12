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DLC4561CB/00
Wysokiej jakości przewód USB-C – USB-C
Przewód wysokiej jakości o długości 2 metrów zapewnia dodatkową elastyczność podczas ładowania urządzeń z USB-C. Obsługa ładowania laptopa o mocy 65 W za pomocą ładowarki ściennej GaN.
Synchronizacja i ładowanie
2 m
Czarny
Złącze USB typu C do szybkiego ładowania dla najnowszych urządzeń zgodnych z typem C
Przewód jest owinięty tworzywem sztucznym dla zwiększenia trwałości i wytrzymałości.
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
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