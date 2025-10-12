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Produkcja zakończona
DLC5203U/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Micro
Zgodny z Twoją istniejącą ładowarką USB — sieciową i samochodową z gniazdem micro-USB. To doskonały kabel dodatkowy lub zapasowy.
Synchronizacja i ładowanie
1 m
Czarny pleciony przewód
Przewód do ładowania wzmocniono dodatkiem kevlaru, aby zwiększyć jego wytrzymałość
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
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