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Przewód USB – micro-USB

DLC5203U/00

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Micro

Zgodny z Twoją istniejącą ładowarką USB — sieciową i samochodową z gniazdem micro-USB. To doskonały kabel dodatkowy lub zapasowy.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Micro

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 1 m

  • Czarny pleciony przewód

Przewód jest dodatkowo wzmocniony kevlarem

Przewód do ładowania wzmocniono dodatkiem kevlaru, aby zwiększyć jego wytrzymałość

Testy naprężenia przeprowadzone ponad 10 000 razy

Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach

Obsługa transferu danych przez USB 2.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie