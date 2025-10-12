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Produkcja zakończona
DLC5204A/00
Wysokiej jakości pleciony przewód od USB-A – USB-C
Wysokiej jakości przewód o długości 1,2 metra zapewnia większą elastyczność podczas ładowania urządzeń z portem USB-C
Synchronizacja i ładowanie
1,2 metra
Czarny pleciony przewód
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
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