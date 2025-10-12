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Produkcja zakończona
DLC5204C/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C do USB-C
Zgodny z Twoją istniejącą ładowarką USB-C lub samochodową z gniazdem USB-C. To doskonały kabel dodatkowy lub zapasowy.
Synchronizacja i ładowanie
1,2 metra
Czarny pleciony przewód
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
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