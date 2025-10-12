ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Przewód USB-C – Lightning

DLC5204L/00

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C – Lightning

Przewód USB-C – Lightning pozwala uzyskać maksymalną moc z ładowarki z technologią PD do urządzeń iPhone i iPad. Wysokiej jakości przewód o długości 1,2 metra zapewnia większą elastyczność.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C – Lightning

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 1,2 metra

  • Czarny pleciony przewód

  • Zasilanie

Świetny zapasowy lub zamienny kabel, który można mieć pod ręką

Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.

Testy naprężenia przeprowadzone ponad 10 000 razy

Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach

Do sieciowych lub samochodowych ładowarek USB

Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie