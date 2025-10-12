Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
DLC5204L/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C – Lightning
Przewód USB-C – Lightning pozwala uzyskać maksymalną moc z ładowarki z technologią PD do urządzeń iPhone i iPad. Wysokiej jakości przewód o długości 1,2 metra zapewnia większą elastyczność.
Synchronizacja i ładowanie
1,2 metra
Czarny pleciony przewód
Zasilanie
Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.
Opinie