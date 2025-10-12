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Produkcja zakończona
DLC5204T/00
Wysokiej jakości pleciony przewód 3 w 1.
Złącza micro-USB, USB-C i Lightning w jednym. Do wszystkich Twoich urządzeń mobilnych wystarczy Ci tylko ten przewód.
Synchronizacja i ładowanie
1,2 metra
Czarny pleciony przewód
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
Przewód 3 w 1: przewód z 3 złączami: Lightning, USB-C, Micro USB do USB-A. Ten przewód umożliwia podłączenie wszystkich akcesoriów mobilnych.
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