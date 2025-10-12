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Produkcja zakończona
DLC5204V/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Lightning
Podłącz telefon iPhone do komputera MacBook, aby synchronizować muzykę, aplikacje, zdjęcia, aktualizacje i inne. Ładuj urządzenie po podłączeniu — działa z Twoją sieciową ładowarką USB lub automatyczną ładowarką z gniazdem USB. Sprawdzi się jako zapasowy przewód!
Synchronizacja i ładowanie
1,2 metra
Czarny pleciony przewód
Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
Przewód współpracuje z dowolnym źródłem zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, ładowarką samochodową lub komputerem — w celu wygodnego ładowania.
Opinie