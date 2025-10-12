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Produkcja zakończona
DLC5206C/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C do USB-C
Wysokiej jakości przewód o długości 2 metrów zapewnia większą elastyczność podczas ładowania urządzeń z portem USB-C
Synchronizacja i ładowanie
2 m
Czarny pleciony przewód
W niektórych przypadkach dłuższy przewód jest doskonałym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz wygody i łatwiejszego dostępu
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s
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