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Produkcja zakończona
DLC5206L/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-C – Lightning
Przewód USB-C – Lightning pozwala uzyskać maksymalną moc z ładowarki z technologią PD do urządzeń iPhone i iPad. Wysokiej jakości przewód o długości 2 metrów zapewnia większą elastyczność.
Synchronizacja i ładowanie
2 metry
Czarny pleciony przewód
Zasilanie
W niektórych przypadkach dłuższy przewód jest doskonałym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz wygody i łatwiejszego dostępu
Przewód do ładowania przetestowany pod kątem naprężeń ponad 10 000 razy umożliwia pracę w trudnych warunkach
Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.
Opinie