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Produkcja zakończona

Przewód USB – micro-USB

DLC5206U/00

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Micro

Zgodny z Twoją istniejącą ładowarką USB — sieciową i samochodową z gniazdem micro-USB. To doskonały kabel dodatkowy lub zapasowy.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Micro

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 2 m

  • Czarny pleciony przewód

Elastyczna i wytrzymała konstrukcja plecionego przewodu

Obsługa transferu danych przez USB 2.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s

Wyjątkowo długi przewód zapewniający wygodę i ułatwiający dostęp

W niektórych przypadkach dłuższy przewód jest doskonałym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz wygody i łatwiejszego dostępu

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie