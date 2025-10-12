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Produkcja zakończona
DLC5206V/00
Wysokiej jakości pleciony przewód USB-A – Lightning
Wysokiej jakości przewód o długości 2 metrów zapewnia dodatkową elastyczność podczas ładowania urządzeń iPhone i iPad
Synchronizacja i ładowanie
2 metry
Czarny pleciony przewód
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s
W niektórych przypadkach dłuższy przewód jest doskonałym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz wygody i łatwiejszego dostępu
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