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        Przewód USB-A — USB-C

        DLC6541AB/00

        Wysokiej jakości przewód USB-A – USB-C

        Wysokiej jakości przewód o długości 1 metra zapewnia większą elastyczność podczas ładowania urządzeń z portem Micro USB

        Poznaj wszystkie korzyści

        Owinięty silikonem

        Wysokiej jakości przewód USB-A – USB-C

        • Synchronizacja i ładowanie

        • 1 m

        • Czarny

        Obsługa transferu danych przez USB 2.0

        Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s

        Elastyczna i trwała konstrukcja przewodu

        Przewód jest owinięty tworzywem sztucznym dla zwiększenia trwałości i wytrzymałości.

        Specyfikacja techniczna

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        Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

        Opinie

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie