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Uchwyt samochodowy i na biurko

DLK3532Q/00

Uchwyt samochodowy z bezprzewodowym ładowaniem Qi

Włóż telefon komórkowy do przegubowego uchwytu, który można obracać i pochylać.

Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe wykładnie telefonu

Uchwyt samochodowy z bezprzewodowym ładowaniem Qi

  • 10 W

  • Mata Qi do bezprzew. ładowania

System mocowania na desce rozdzielczej

Ten system mocowania umożliwia przymocowanie telefonu do wlotu powietrza w samochodzie, zapewniając bezpieczny i łatwy dostęp w czasie jazdy.

Szybkie, bezprzewodowe ładowanie 10 W

Ładowanie 10 W wymaga ładowarki QuickCharge. Określa ona standard ładowania ładowarki sieciowej lub listwy zasilającej, co umożliwia szybsze ładowanie.

Łatwy montaż i zdejmowanie urządzenia jedną ręką

Dwa wydłużane ramiona umożliwiają montaż i zdejmowanie urządzenia jedną ręką

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie