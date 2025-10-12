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Produkcja zakończona
DLK3532Q/00
Uchwyt samochodowy z bezprzewodowym ładowaniem Qi
Włóż telefon komórkowy do przegubowego uchwytu, który można obracać i pochylać.
10 W
Mata Qi do bezprzew. ładowania
Ten system mocowania umożliwia przymocowanie telefonu do wlotu powietrza w samochodzie, zapewniając bezpieczny i łatwy dostęp w czasie jazdy.
Ładowanie 10 W wymaga ładowarki QuickCharge. Określa ona standard ładowania ładowarki sieciowej lub listwy zasilającej, co umożliwia szybsze ładowanie.
Dwa wydłużane ramiona umożliwiają montaż i zdejmowanie urządzenia jedną ręką
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