Wyściełany neoprenowy futerał gwarantujący miękką, a przy tym niezawodną ochronę

Jest on wykonany z neoprenu, który jest zarówno elastyczny, jak i wytrzymały. Futerał ten posiada wyściełaną warstwę zabezpieczającą dzięki czemu możesz mieć pewność, że urządzenie jest zawsze bezpieczne.