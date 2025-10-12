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Produkcja zakończona
DLN1713/10
Chroń swojego iPada
Ten wyściełany futerał z wytrzymałego neoprenu doskonale chroni iPada w podróży. Używaj go jako etui lub dodatkowej warstwy ochronnej w torbie. Składane zamknięcie zabezpiecza iPada, podczas gdy dwustronna konstrukcja zapewnia stylowy wygląd.
do iPada
Jest on wykonany z neoprenu, który jest zarówno elastyczny, jak i wytrzymały. Futerał ten posiada wyściełaną warstwę zabezpieczającą dzięki czemu możesz mieć pewność, że urządzenie jest zawsze bezpieczne.
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.
Składane zamknięcie zabezpiecza urządzenie wewnątrz futerału bez konieczności stosowania kłopotliwych rzepów lub innych zapięć.