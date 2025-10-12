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Produkcja zakończona

Miękki futerał

DLN1713/10

Chroń swojego iPada

Ten wyściełany futerał z wytrzymałego neoprenu doskonale chroni iPada w podróży. Używaj go jako etui lub dodatkowej warstwy ochronnej w torbie. Składane zamknięcie zabezpiecza iPada, podczas gdy dwustronna konstrukcja zapewnia stylowy wygląd.

Poznaj wszystkie korzyści

w wyściełanym, dwustronnym futerale

Chroń swojego iPada

  • do iPada

Wyściełany neoprenowy futerał gwarantujący miękką, a przy tym niezawodną ochronę

Wyściełany neoprenowy futerał gwarantujący miękką, a przy tym niezawodną ochronę

Jest on wykonany z neoprenu, który jest zarówno elastyczny, jak i wytrzymały. Futerał ten posiada wyściełaną warstwę zabezpieczającą dzięki czemu możesz mieć pewność, że urządzenie jest zawsze bezpieczne.

Futerał możesz przenosić w torbie lub bez torby

Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.

Składane zamknięcie zapewnia niezawodną ochronę

Składane zamknięcie zabezpiecza urządzenie wewnątrz futerału bez konieczności stosowania kłopotliwych rzepów lub innych zapięć.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 1007.2 kB
  • 20 November 2023

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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