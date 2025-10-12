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Produkcja zakończona

Osłona na ekran

DLN1716/10

Chroń wyświetlacz iPada

Użyj przezroczystej osłony, aby chronić szklany ekran dotykowego ekranu Multi-Touch iPada. W zasadzie niewidoczna, ale zauważalnie inna osłona nie zniekształca obrazu rewolucyjnego wyświetlacza IPS, dlatego możesz cieszyć się czystym, wyraźnym, żywym obrazem pod każdym kątem oglądania.

Poznaj wszystkie korzyści

z przezroczystą osłoną ekranu

Chroń wyświetlacz iPada

  • Przezroczysta

  • do iPada

Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą

Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania lepkiego osadu.

W zestawie karta wygładzająca umożliwiająca łatwe nakładanie

Dołączona do zestawu karta wygładzająca pozwala delikatnie usunąć pęcherzyki powietrza powstałe podczas przyklejania osłony.

Przyciąganie elektrostatyczne umożliwia łatwe nakładanie i zdejmowanie

Ponieważ osłona ekranu działa na zasadzie przyciągania elektrostatycznego, można ją łatwo przykleić, przesunąć i zdjąć bez pozostawiania lepkiego osadu.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 512.5 kB
  • 1 December 2023

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