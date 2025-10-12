Chroń wyświetlacz iPada

Użyj przezroczystej osłony, aby chronić szklany ekran dotykowego ekranu Multi-Touch iPada. W zasadzie niewidoczna, ale zauważalnie inna osłona nie zniekształca obrazu rewolucyjnego wyświetlacza IPS, dlatego możesz cieszyć się czystym, wyraźnym, żywym obrazem pod każdym kątem oglądania.