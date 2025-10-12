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Produkcja zakończona
DLN1716/10
Chroń wyświetlacz iPada
Użyj przezroczystej osłony, aby chronić szklany ekran dotykowego ekranu Multi-Touch iPada. W zasadzie niewidoczna, ale zauważalnie inna osłona nie zniekształca obrazu rewolucyjnego wyświetlacza IPS, dlatego możesz cieszyć się czystym, wyraźnym, żywym obrazem pod każdym kątem oglądania.
Przezroczysta
do iPada
Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania lepkiego osadu.
Dołączona do zestawu karta wygładzająca pozwala delikatnie usunąć pęcherzyki powietrza powstałe podczas przyklejania osłony.
Ponieważ osłona ekranu działa na zasadzie przyciągania elektrostatycznego, można ją łatwo przykleić, przesunąć i zdjąć bez pozostawiania lepkiego osadu.