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Produkcja zakończona

Futerał z uchwytami

DLN1717/10

Specjalna konstrukcja zapewniająca wygodne trzymanie

Futerał poprawia stabilność iPada, gdy trzymasz go w różnych pozycjach. Nieważne, czy czytasz tekst, trzymając iPada poziomo, czy grasz, trzymając go pionowo – futerał pokryty gumą zapewnia dodatkową, elastyczną osłonę konstrukcji, krawędzi i ekranu. Dodatkowo, kanały wewnętrzne pomagają amortyzować wstrząsy.

Poznaj wszystkie korzyści

iPada w dowolnej pozycji

Specjalna konstrukcja zapewniająca wygodne trzymanie

  • do iPada

Silikon ułatwia chwytanie i zapewnia dodatkową ochronę

Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.

Elastyczne zabezpieczenie rogów i przodu urządzenia

Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.

Ochrona przy zachowaniu pełnej funkcjonalności iPada

Korzystaj ze wszystkich funkcji iPada chronionego przez futerał dzięki otworom na przycisk zasilania/trybu uśpienia, złącze stacji dokującej i głośnik.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 346.3 kB
  • 3 December 2023

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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