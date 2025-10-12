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Produkcja zakończona
DLN1717/10
Specjalna konstrukcja zapewniająca wygodne trzymanie
Futerał poprawia stabilność iPada, gdy trzymasz go w różnych pozycjach. Nieważne, czy czytasz tekst, trzymając iPada poziomo, czy grasz, trzymając go pionowo – futerał pokryty gumą zapewnia dodatkową, elastyczną osłonę konstrukcji, krawędzi i ekranu. Dodatkowo, kanały wewnętrzne pomagają amortyzować wstrząsy.
do iPada
Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.
Korzystaj ze wszystkich funkcji iPada chronionego przez futerał dzięki otworom na przycisk zasilania/trybu uśpienia, złącze stacji dokującej i głośnik.