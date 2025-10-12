Niewyślizgujący się uchwyt ochronny

Futerał pokryty gumą zapewnia dodatkową, elastyczną osłonę konstrukcji, krawędzi i ekranu Twojego iPada. Wszystko, co się na nim dzieje, zobaczysz przez specjalne okienko. Teraz iPad nie wypadnie Ci z ręki, a jego obsługa będzie tak łatwa jak do tej pory.