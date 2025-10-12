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Produkcja zakończona
DLN1718/10
Niewyślizgujący się uchwyt ochronny
Futerał pokryty gumą zapewnia dodatkową, elastyczną osłonę konstrukcji, krawędzi i ekranu Twojego iPada. Wszystko, co się na nim dzieje, zobaczysz przez specjalne okienko. Teraz iPad nie wypadnie Ci z ręki, a jego obsługa będzie tak łatwa jak do tej pory.
do iPada
Futerał ten jest wykonany z miękkiego silikonu, który ułatwia pewne chwytanie odtwarzacza oraz chroni przed zarysowaniem i zniszczeniem urządzenia.
Materiał, z którego jest wykonany futerał, okrywa urządzenie od tyłu do przodu, dzięki czemu rogi i krawędzie urządzenia są odpowiednio chronione.
Korzystaj ze wszystkich funkcji iPada chronionego przez futerał dzięki otworom na przycisk zasilania/trybu uśpienia, złącze stacji dokującej i głośnik.