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Produkcja zakończona

Sztywny futerał

DLN1774/10

Niezwykle cienki futerał

Ten smukły, sztywny futerał łączy w sobie solidność i lekkość, zapewniając bezpieczeństwo urządzenia iPad podczas podróży. Twarda osłona wykonana z plastiku chroni tył i krawędzie urządzenia, umożliwiając jednocześnie dostęp do wszystkich przycisków.

Poznaj wszystkie korzyści

gwarantuje ochronę i nowoczesny wygląd

Niezwykle cienki futerał

  • do iPada 2

Dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego

Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego, dzięki czemu można korzystać z urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w futerale.

Idealnie przejrzysty futerał z poliwęglanu

Futerał ten jest wykonany z twardego poliwęglanu, dzięki czemu i zapewnia urządzeniu pewną i przejrzystą ochronę.

Wygodna, szybka i prosta ochrona

Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko i łatwo założyć, zapewnia dodatkową warstwę ochronną dla Twojego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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