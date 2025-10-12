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Produkcja zakończona
DLN1774/10
Niezwykle cienki futerał
Ten smukły, sztywny futerał łączy w sobie solidność i lekkość, zapewniając bezpieczeństwo urządzenia iPad podczas podróży. Twarda osłona wykonana z plastiku chroni tył i krawędzie urządzenia, umożliwiając jednocześnie dostęp do wszystkich przycisków.
do iPada 2
Otwory w futerale zapewniają wygodny dostęp do wszystkich przycisków sterujących i złącza dokującego, dzięki czemu można korzystać z urządzenia, gdy jest bezpiecznie umieszczone w futerale.
Futerał ten jest wykonany z twardego poliwęglanu, dzięki czemu i zapewnia urządzeniu pewną i przejrzystą ochronę.
Futerał został wykonany z wytrzymałego materiału, który wyprodukowano specjalnie dla odpowiedniego modelu urządzenia. Ten futerał, który można szybko i łatwo założyć, zapewnia dodatkową warstwę ochronną dla Twojego urządzenia.