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DLP1810CB/00
10 000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
Akumulator litowo-polimerowy
Czarny
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
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