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Produkcja zakończona
DLP2520/00
Podwójna ładowarka samochodowa USB
Jednoczesne ładowanie w samochodzie telefonu komórkowego i tabletu z pełną prędkością, aby jak najszybciej odzyskać pełną moc. Funkcja Smart Protection chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Łącznie 3,1 A przy maksymalnej mocy wyjściowej 15,5 W.
2 porty ładowania USB
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
Po podłączeniu małej ładowarki do gniazda samochodowego 12 V można do niej podłączyć urządzenie, aby je naładować w trasie.
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