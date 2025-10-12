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Ładowarka samochodowa

DLP2520/00

Podwójna ładowarka samochodowa USB

Jednoczesne ładowanie w samochodzie telefonu komórkowego i tabletu z pełną prędkością, aby jak najszybciej odzyskać pełną moc. Funkcja Smart Protection chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Łącznie 3,1 A przy maksymalnej mocy wyjściowej 15,5 W.

Poznaj wszystkie korzyści

Maksymalna moc wyjściowa 15,5 W

Podwójna ładowarka samochodowa USB

  • 2 porty ładowania USB

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Ładowanie z gniazda samochodowego 12 V

Po podłączeniu małej ładowarki do gniazda samochodowego 12 V można do niej podłączyć urządzenie, aby je naładować w trasie.

Zgodność z tabletami, smartfonami i większością urządzeń USB

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie