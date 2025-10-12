Podwójna ładowarka samochodowa USB

Jednoczesne ładowanie w samochodzie telefonu komórkowego i tabletu z pełną prędkością, aby jak najszybciej odzyskać pełną moc. Funkcja Smart Protection chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Łącznie 3,1 A przy maksymalnej mocy wyjściowej 15,5 W.