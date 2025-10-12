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Produkcja zakończona
DLP2521/00
Ładowarka samochodowa z portami 1C i 1A
Możliwość ładowania najnowszych urządzeń przez port USB-C z obsługą technologii PD pozwala zoptymalizować moc ładowania i skrócić jego czas. Portu USB-A można jednocześnie używać do ładowania innych urządzeń.
Porty ładowania USB A i USB C
Zasilanie
Metalowa obudowa
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem
USB-C to najnowsze złącze ładowania stosowane obecnie w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe, kamery zewnętrzne i tablety. PD (Power Delivery) to standard USB dla zasilania, który określa standard dla mocy 15 W, 27 W, 45 W i do 100 W.
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