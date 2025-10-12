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Produkcja zakończona

Ładowarka samochodowa

DLP2521/00

Ładowarka samochodowa z portami 1C i 1A

Możliwość ładowania najnowszych urządzeń przez port USB-C z obsługą technologii PD pozwala zoptymalizować moc ładowania i skrócić jego czas. Portu USB-A można jednocześnie używać do ładowania innych urządzeń.

Poznaj wszystkie korzyści

Moc wyjściowa 36 W i technologia Power Delivery

Ładowarka samochodowa z portami 1C i 1A

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • Zasilanie

  • Metalowa obudowa

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem

Port USB-C z obsługą technologii Power Delivery

USB-C to najnowsze złącze ładowania stosowane obecnie w urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe, kamery zewnętrzne i tablety. PD (Power Delivery) to standard USB dla zasilania, który określa standard dla mocy 15 W, 27 W, 45 W i do 100 W.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie