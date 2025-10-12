Podróżna ładowarka sieciowa z portami 1C i 1A

Wyposażona w 4 wymienne wtyczki i etui ładowarka nadaje się idealnie do zabrania w podróż. Możliwość ładowania najnowszych urządzeń przez port USB-C z obsługą technologii PD pozwala zoptymalizować moc ładowania i skrócić jego czas. Portu USB-A można jednocześnie używać do ładowania innych urządzeń.