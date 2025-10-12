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Ładowarka podróżna USB

DLP2621T/00

Podróżna ładowarka sieciowa z portami 1C i 1A

Wyposażona w 4 wymienne wtyczki i etui ładowarka nadaje się idealnie do zabrania w podróż. Możliwość ładowania najnowszych urządzeń przez port USB-C z obsługą technologii PD pozwala zoptymalizować moc ładowania i skrócić jego czas. Portu USB-A można jednocześnie używać do ładowania innych urządzeń.

Poznaj wszystkie korzyści

Moc wyjściowa 30 W i technologia Power Delivery

Podróżna ładowarka sieciowa z portami 1C i 1A

  • Moc wyjściowa 30 W

  • Power Delivery

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Zgodność z tabletami, smartfonami i większością urządzeń USB

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie