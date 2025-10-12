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Produkcja zakończona
DLP2621T/00
Podróżna ładowarka sieciowa z portami 1C i 1A
Wyposażona w 4 wymienne wtyczki i etui ładowarka nadaje się idealnie do zabrania w podróż. Możliwość ładowania najnowszych urządzeń przez port USB-C z obsługą technologii PD pozwala zoptymalizować moc ładowania i skrócić jego czas. Portu USB-A można jednocześnie używać do ładowania innych urządzeń.
Moc wyjściowa 30 W
Power Delivery
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem
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